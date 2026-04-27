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Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Vom Grenzübergang Reitzenhain in die JVA Zwickau

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am 25. April 2026 um 15:25 Uhr wurde im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen ein serbischer Staatsangehöriger von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Grenzübergang in Reitzenhain kontrolliert.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung wurde bei dem 31jährigen Mann ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen besonders schweren Fall des Diebstahl festgestellt, es ist noch eine Restfreiheitsstrafe von 62 Tagen offen.

Außerdem bestand bei dem Serbe ein Einreiseverbot für Deutschland. Er wurde in die JVA Zwickau eingliefert

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

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