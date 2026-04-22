Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrolleinsatz am Dienstag: unsere Bilanz

Meinerzhagen (ots)

Am Dienstag führten die Kräfte des Verkehrsdienstes einen Verkehrsüberwachungseinsatz auf dem Gebiet der Stadt Meinerzhagen durch. Insgesamt wurden dabei 211 verschiedene Verkehrsverstöße geahndet. 153 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer fuhren schneller als erlaubt. Die höchste Geschwindigkeit fuhr ein Pkw-Fahrer aus dem Märkischen Kreis mit 114 km/h bei erlaubten 70 km/h. Auf diesen Verkehrsteilnehmer wartet neben einem hohen Bußgeld auch ein Fahrverbot. 4 Fahrzeugführerinnen oder Fahrzeugführer waren nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis, 1 Verkehrsteilnehmer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. 30 Verstöße mussten im Bereich des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs geahndet werden, 11 Verkehrsteilnehmerinnen oder Verkehrsteilnehmer waren während der Fahrt mit der Bedienung eines elektronischen Gerätes beschäftigt. Auffälligstes Fahrzeug des Tages war ein polnischer Autotransporter, der aufgrund von insgesamt 89 technischen Mängeln aus dem Verkehr gezogen werden musste. Nach einer Gesamtlaufleistung von über 750.000 km waren u.a. verschiedene tragende Teile gebrochen und/oder durchrostet. Solche Einsätze wird es auch künftig geben, um die Sicherheit im Verkehr zu gewährleisten. Mit Kontrollen darf also immer gerechnet werden.(lubo)

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