POL-MK: Fahndung nach Bandendiebstahl

Meinerzhagen (ots) - Die Polizei sucht einen Reifendieb. Gestern Vormittag wurde eine Streife zu einer Werkstatt an der Ihnestraße gerufen. Gegen 10.45 Uhr machte sich ein etwa 35 Jahre alter Mann am Container auf dem Gelände zu schaffen. Offenbar wurde er durch Zeugen gestört und brauste mit einem entwendeten Reifen in einem Auto aus Herne davon. Er wird als dunkelhaarig mit Akzent beschrieben. Nun erbittet die Polizei unter 0235491990 Hinweise. (lubo) Rückfragen von ...

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