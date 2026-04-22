Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fahndung nach Bandendiebstahl
Plettenberg (ots)
Die Polizei fahndet öffentlich nach mehreren Tatverdächtigen. Die im Fahndungsportal der Polizei abgebildeten Personen sollen einem Geschädigten unter Ablenkung Bargeld aus seiner Jackentasche entwendet haben. Die Fotos sind hier zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/201456 Hinweise zur Identität der Männer nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)
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