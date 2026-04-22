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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessung vor Grundschule: 55 Verstöße in Ohle

Plettenberg (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen an der Lennestraße (B 236) stellte die Polizei am Mittwoch (22.04.2026) zahlreiche Verstöße fest. Zwischen 07:52 Uhr und 12:15 Uhr passierten 1.140 Fahrzeuge die Messstelle direkt vor der Grundschule Ohle. Die Bilanz: 43 Verwarngelder und zwölf Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein Pkw-Fahrer mit MK-Zulassung wurde mit 59 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. Fahrverbote fielen nicht an. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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