Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Drei Männer verunreinigen die Citybahn auf dem Weg von Chemnitz nach Aue

Chemnitz (ots)

Am 21. April 2026 um 23:00 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Revier Chemnitz- Hauptbahnhof über einen Vorfall in der Citybahn, die von Chemnitz nach Aue unterwegs war, in Kenntnis gesetzt.

Demnach haben drei männliche Fahrgäste in der Citybahn geraucht, uriniert und sich aggressiv gegenüber der Zugbegleiterin verhalten. Die Zugbegleiterin zog sich daraufhin in die Fahrerkabine zurück.

Eine Streife vom Revier Chemnitz- Hauptbahnhof begab sich zum nächsten Haltepunkt der Citybahn und kontrollierte die drei Männer. Es handelte sich um einen 17jährigen russischen Staatsangehörigen und zwei 17jährige syrische Staatsangehörige.

Die beiden Syrer und der Russe wurden von der Weiterfahrt ausgeschlossen und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

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