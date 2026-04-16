Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Einsatzkräfte von Landespolizei und Bundespolizei stellen Mann mit Softairwaffe

Freiberg (ots)

Heute morgen um 09:45 Uhr wurde die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Chemnitz von der PD Chemnitz über einen Bürgerhinweis in Kenntniss gesetzt.

Dem ging ein anonymer Hinweis voraus, wo mitgeteilt wurde, dass ein Mann mit einer Langwaffe in der MRB von Chemnitz nach Freiberg unterwegs ist.

Aufgrund von Schienenersatzverkehr endet die Fahrt mit der MRB in Oederan. Von Oederan bis Freiberg sind Busse eingesetzt. Der Mann mit der Langwaffe wurde weiterhin von dem anonymen Hinweisgeber beobachtet, dass dieser in den Bus zur Weiterfahrt zum Freiberger Bahnhof eingestiegen ist.

Einsatzkräfte von Landespolizei und Bundespolizei fuhren direkt zum Bahnhof Freiberg um den Mann einer Kontrolle zu unterziehen. Ein 55jähriger Deutscher konnte gestellt werden. Bei der Langwaffe handelte es sich um eine Softairwaffe. Ebenfalls führte der Mann ein Cuttermesser mit sich.

Gegen den Mann wird nun ein Ermittlungverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß belassen.

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