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Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei stellt LKW- Fahrer mit Haftbefehl am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am 15. April 2026 um 13:15 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einen LKW- Fahrer am Grenzübergang in Reitzenhain.

Bei dem Mann handelte es sich um einen 27jährigen ukrainischen Staatsangehörigen.

Die fahndungsmäßige Überprüfung des Ukrainers ergab eine Ausschreibung zum Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hof wegen Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen zu einer Geldstrafe in Höhe von 2100 EUR oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen.

Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

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