Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Junger Mann wurde am Chemnitzer Hauptbahnhof erpresst

Chemnitz (ots)

Am 12. April 2026 um 22:15 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz von einem 19jährigen Deutschen am Chemnitzer Hauptbahnhof angesprochen.

Der junge Mann bat um Hilfe, da er von einer ausländischen Person angesprochen wurde, diese hatte 2 EUR von ihm gefordert.

Er hat ohne zu zögern die 2 EUR gegeben. In der Folge sind zwei weitere ausländische Personen aufgetaucht. Diese beiden Männer wollten mehr Geld von ihm haben, dabei drohten sie ihm mit den Worten: "Wenn du das Geld nicht herausgibst, kriegst du Stress!"

Der Deutsche hat sein ganzes Bargeld, insgesamt 12 EUR den Personen gegeben um keinen weiteren Ärger zu bekommen.

Ein 19jähriger Slovake konnte als Beschuldigter festgestellt werden, gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen Erpressung eingeleitet. Die beiden weiteren unbekannten Täter konnten nicht gestellt werden.

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