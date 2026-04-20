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Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Familie aus der Mongolei am Grenzübergang in Reitzenhain zurückgewiesen

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am 18. April 2026 um 18:45 wurde eine Familie aus der Mongolei zur Einreisekontrolle bei Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Grenzübergang in Reitzenhain vorstellig.

Der 27jährige Mongole und Fahrer des PKW konnte für sich und seine 26jährige Frau und den beiden Kindern im Alter von 2 und 4 Jahren keine gültigen Reisepässe aushändigen, lediglich abgelaufene tschechische Aufenthaltstitel konnten für alle Personen vorgelegt werden.

Aufgrund der fehlenden Einreisevoraussetzung wurde die Familie die Einreise nach Deutschland verweigert und nach Tschechien zurückgewiesen.

Der Mann und seine Frau erhielten Strafanzeigen wegen des Versuchs der unerlaubten Einreise.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

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