FW Schalksmühle: Neues Jahr, neuer Löschgruppenführer

Mit dem Jahreswechsel 2025/2026 hat die Löschgruppe Schalksmühle der Freiwilligen Feuerwehr Schalksmühle einen bedeutenden Führungswechsel vollzogen. Zum 1. Januar 2026 hat Dirk Hauck sein Amt als Löschgruppenführer an seinen Nachfolger Janis Pfaffenbach übergeben.

Hauck war seit 2004 Teil der Löschgruppenführung der Einheit Schalksmühle - zunächst als stellvertretender Löschgruppenführer, anschließend über viele Jahre hinweg als Löschgruppenführer. Er übernahm die Verantwortung in einer für die Löschgruppe schwierigen Phase, geprägt von einer geringen Personalstärke und vielen noch unerfahrenen Mitgliedern. Unter seiner Führung entwickelte sich die Einheit kontinuierlich weiter. Heute steht die Löschgruppe Schalksmühle als gut ausgebildete, personell stabile und schlagkräftige Einheit da. Dieser Aufbau und die nachhaltige Stärkung der Einsatzbereitschaft sind maßgeblich dem langjährigen Engagement von Dirk Hauck zu verdanken.

Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung überraschten die Mitglieder der Löschgruppe ihren bisherigen Löschgruppenführer am letzten Dienstabend des Jahres am 30. Dezember 2025. Mit allen Feuerwehrfahrzeugen der Löschgruppe wurde Dirk Hauck von seinem Wohnort abgeholt und zum Gerätehaus begleitet. Dort fand die offizielle Amtsübergabe statt. Der Leiter der Feuerwehr Schalksmühle, Dirk Kersenbrock, übertrug im Beisein der Kameradinnen und Kameraden die Funktion des Löschgruppenführers von Dirk Hauck auf Janis Pfaffenbach.

Die Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle dankt Dirk Hauck ausdrücklich für seinen langjährigen, verantwortungsvollen und prägenden Einsatz für die Löschgruppe Schalksmühle und wünscht Janis Pfaffenbach für seine neue Aufgabe viel Erfolg und eine glückliche Hand in der Führung der Einheit.

Hauck zieht sich dabei ausschließlich aus der Funktion des Löschgruppenführers zurück und steht der Löschgruppe Schalksmühle weiterhin aktiv für Einsätze zur Verfügung.

