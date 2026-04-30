Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizisten stellen Diebe am Chemnitzer Hauptbahnhof

Chemnitz (ots)

Heute Morgen um 02:30 Uhr wurde ein Mann von zwei marokkanischen Staatsangehörigen im Alter von 28 und 34 Jahren abgelenkt und ein 27jähriger Marokkaner entwendete dessen Rucksack am Haupteingang vom Chemnitzer Hauptbahnhof.

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz konnten die Tathandlung per Videoüberwachung beobachten. Später wurde der 27-jährige Mann auf dem Parkplatz der Dienstfahrzeuge gesehen, wie er den Rucksack wegwarf. Insgesamt konnten drei Marokkaner gestellt werden, die mit der Diebstahlshandlung arbeitsteilig in Verbindung gebracht wurden. In dem Rucksack befanden sich hochwertige elektronische Geräte und Bargeld in Höhe von 1400 EUR.

Der Rucksack konnte an den 26jährigen Syrer und Besitzer des Rucksacks vor Ort übergeben werden. Gegen die drei Marokkaner werden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Gegen den 28-jährigen Marokkaner bestand zudem eine Fahndung zur Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell