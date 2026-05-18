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Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei mit mehreren Feststellungen an Grenzübergängen Reitzenhain und Bärenstein

Bärenstein/ Reitzenhain (ots)

Am vergangenen Freitag um 18:15 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einen georgischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Bärenstein. Die fahndungsmäßige Überprüfung des 50jährigen Mannes ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Ulm wegen Diebstahls, eine Freiheitsstrafe von 140 Tagen war noch offen, außerdem bestand für ihn ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland. Der Georgier wurde in die JVA Zwickau eingeliefert. Eine Zurückschiebung in sein Heimatland ist nach Beendigung der Haftstrafe vorgesehen.

Ebenfalls ein Georgier wurde am Samstag um 11:30 Uhr am Grenzübergang in Reitzenhain kontrolliert. Bei dem 20jährigen Mann bestand ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Italien. Der Georgier wurde nach Tschechien zurückgewiesen.

Auch am Grenzübergang in Reitzenhain wurden Haftbefehle vollstreckt. Bei der Einreisekontrolle im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen wurde gestern um 03:30 Uhr ein rumänischer Staatsangehöriger kontrolliert. Bei dem 43jährigen Mann war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Görlitz wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis offen. Der Rumäne konnte die geforderte Geldstrafe von über 1000 EUR aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Gegen 19:00 Uhr wurde ein tschechischer Staatsangehöriger von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 30 Jahre alten Tschechen war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen Vergehen nach dem Konsumcannabisgesetz offen. Der Mann konnte die geforderte Summe von über 900 EUR aufbringen und weiterreisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

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