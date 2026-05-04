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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrug durch angeblichen Microsoft-Mitarbeiter

Radevormwald (ots)

Immer wieder geben sich Betrüger als angebliche Microsoft-Mitarbeiter aus, um einen Virenbefall oder andere "Problemfälle" beheben zu wollen. Am Freitag (1. Mai) wurde ein 86-Jähriger aus Radevormwald Opfer dieser Masche. Während der 86-Jährige am Laptop saß, erschienen ein Alarm und eine Meldung auf seinem Bildschirm, dass er sich telefonisch bei einem Windows-Mitarbeiter melden soll. Im Verlauf des Telefongesprächs wurde der 86-Jährige aufgefordert, sich im Online-Banking einzuloggen. Der Senior kam der Aufforderung nach und gab auch seine Kontodaten weiter. Erst später bemerkte er, dass er Betrügern aufgesessen war.

   Tipps der Polizei:
   - Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert 
     Kontakt zu ihren Kunden auf.
   - Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder 
     Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. 
     PayPal) heraus.
   - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren
     Rechner beispielsweise mit der Installation einer 
     Fernwartungssoftware.
   - Wenn solche Warnmeldungen auf dem Bildschirm erscheinen und sie 
     aufgefordert werden, eine Telefonnummer anzurufen, gehen sie 
     nicht darauf ein. Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und 
     fahren Sie ihn runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten 
     Rechner unverzüglich betroffene Passwörter.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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