Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Safe aus Einfamilienhaus gestohlen
Gummersbach (ots)
In der Zeit vom 22.04.2026 bis 30.04.2026 schlugen Unbekannte das Fenster eines Einfamilienhauses in der Luisenstraße ein und betraten die Räume. Sie durchsuchten alle vier Etagen des Hauses und stahlen einen Safe mit Schmuck. Zusätzlich erbeuteten die Kriminellen Silbergeschirr, Silberpokale und Münzen. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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