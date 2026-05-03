Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus
Hückeswagen (ots)
Zwischen Dienstag (28. April), 23 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, versuchten Unbekannte, das Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße "Herweg" einzuschlagen. Nachdem ihnen das nicht gelungen war, flüchteten die Kriminellen in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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