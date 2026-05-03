POL-GM: Metalldiebe in Morsbach unterwegs

Hückeswagen (ots) - Am Freitag (1. Mai) wollte ein 27-jähriger Autofahrer aus Bergneustadt gegen 10:30 Uhr von der Friedrichstraße nach rechts auf die Wilhelm-Blankertz-Straße abbiegen. Er verpasste jedoch die Einmündung, verlangsamte in der Folge sein Fahrzeug und steuerte sein Auto ruckartig nach links, um ein Rangiermanöver einzuleiten. Ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Solingen, der unmittelbar hinter dem ...

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