Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Metalldiebe in Morsbach unterwegs
Morsbach (ots)
Am Donnerstagabend (30. April) wollten Kriminelle gegen 19:15 Uhr das Kupferdach einer Maria-Statue im Ellinger Weg entfernen. Als die Diebe von einem Zeugen angesprochen wurden, flüchteten sie. Beide hatten südeuropäisches Aussehen, waren ca. 170 cm groß und hatten schwarze Haare und eine schlanke Statur. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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