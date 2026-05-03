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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Rohbau

Marienheide (ots)

In der Zeit vom 27.04.2026 bis 02.05.2026 schoben Unbekannte das Garagentor eines Rohbaus in der Griemeringhauser Straße auf und traten anschließend eine weitere Tür ein. Aus dem Rohbau stahlen die Kriminellen zwei Flachbildfernseher des Herstellers "LG Electronics". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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