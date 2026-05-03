POL-GM: Einbruch in Rohbau

Reichshof (ots) - Am Freitag (1. Mai) wollte ein 20-jähriger Mopedfahrer aus Bergisch Gladbach gegen 12:50 Uhr mit seiner Simson vom Falkenweg in Wildbergerhütte auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Seat eines 26-Jährigen aus Reichshof, der auf dem Falkenweg in Richtung "In der Heide" unterwegs war. Die 21-jährige Sozia des Bergisch Gladbachers kam mit schweren ...

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