Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Rohbau
Marienheide (ots)
In der Zeit vom 27.04.2026 bis 02.05.2026 schoben Unbekannte das Garagentor eines Rohbaus in der Griemeringhauser Straße auf und traten anschließend eine weitere Tür ein. Aus dem Rohbau stahlen die Kriminellen zwei Flachbildfernseher des Herstellers "LG Electronics". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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