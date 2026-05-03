PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Sozia bei Verkehrsunfall mit Moped verletzt

Reichshof (ots)

Am Freitag (1. Mai) wollte ein 20-jähriger Mopedfahrer aus Bergisch Gladbach gegen 12:50 Uhr mit seiner Simson vom Falkenweg in Wildbergerhütte auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Seat eines 26-Jährigen aus Reichshof, der auf dem Falkenweg in Richtung "In der Heide" unterwegs war. Die 21-jährige Sozia des Bergisch Gladbachers kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.05.2026 – 11:17

    POL-GM: Alkoholisiert mit Motorrad gestürzt

    Bergneustadt (ots) - Am Samstag (2. Mai) fuhr ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Bergneustadt auf der Marktstraße aus Richtung Talstraße kommend in Richtung "Am Räschen". Gegen 1:20 Uhr kam er unweit der Einmündung "Am Grafweg" von der Straße ab und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und kam mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus. Da er unter Alkoholeinfluss stand, musste er dort auch direkt eine ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 11:15

    POL-GM: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

    Hückeswagen (ots) - Bei einem Auffahrunfall in Hückeswagen wurde am Samstagmorgen (2. Mai) eine Person leicht verletzt. Ein 58-Jähriger aus Kierspe war gegen 9 Uhr mit seinem Ford auf der Peterstraße von Wipperfürth in Richtung Hückeswagen unterwegs. Unweit der Einmündung Brüder-Grimm-Straße fuhr er auf den Opel eines 40-jährigen Bergneustädters auf, der verkehrsbedingt warten musste. Durch den Aufprall wurde ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 09:30

    POL-GM: Unfall beim Abbiegen - Motorradfahrer leicht verletzt

    Hückeswagen (ots) - Eine 73-Jährige aus Hückeswagen war am Mittwoch (29. April) auf der Straße "Straßweg" (L68) in "Bockhacken/Schückhausen" unterwegs. Gegen 17:15 Uhr bog die 73-Jährige mit ihrem VW nach links auf die K14 ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 57-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Honda an der Einmündung wartete, um von der K14 auf den "Straßweg" abzubiegen. Der 57-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren