Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Sozia bei Verkehrsunfall mit Moped verletzt
Reichshof (ots)
Am Freitag (1. Mai) wollte ein 20-jähriger Mopedfahrer aus Bergisch Gladbach gegen 12:50 Uhr mit seiner Simson vom Falkenweg in Wildbergerhütte auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Seat eines 26-Jährigen aus Reichshof, der auf dem Falkenweg in Richtung "In der Heide" unterwegs war. Die 21-jährige Sozia des Bergisch Gladbachers kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.
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