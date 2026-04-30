Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall beim Abbiegen - Motorradfahrer leicht verletzt

Hückeswagen (ots)

Eine 73-Jährige aus Hückeswagen war am Mittwoch (29. April) auf der Straße "Straßweg" (L68) in "Bockhacken/Schückhausen" unterwegs. Gegen 17:15 Uhr bog die 73-Jährige mit ihrem VW nach links auf die K14 ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 57-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Honda an der Einmündung wartete, um von der K14 auf den "Straßweg" abzubiegen. Der 57-jährige Wermelskirchener kam zu Fall und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

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