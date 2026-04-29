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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hausbewohner ertappt Einbrecher - 28-Jähriger festgenommen

Engelskirchen (ots)

Ein 28-jähriger Reichshofer ist am vergangenen Dienstag (28. April) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Scheffert" in Ründeroth eingebrochen. Der 28-Jährige hebelte gegen 15:50 Uhr die Garagentür auf und betrat zunächst das Untergeschoss des Wohnhauses. Dort hebelte er eine weitere Tür auf, gelangte in das Erdgeschoss und bewegte sich durch die Räumlichkeiten. In der Küche trafen dann der Hausbewohner und der Einbrecher aufeinander. Nach einem kurzen Wortgefecht flüchtete der 28-Jährige aus dem Haus und der Bewohner wählte den Notruf. Den alarmierten Beamten gelang es, den flüchtigen Einbrecher an der Ecke "Hüttenstraße/Hauptstraße" zu stellen. In seinem Rucksack fanden die Polizisten Diebesgut aus dem Haushalt des Bestohlenen. Der Reichshofer wurde vorläufig festgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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