Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Firma

Marienheide (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag (27./28. April) auf das Gelände einer Firma für Garten- und Landschaftsbau in der Raiffeisenstraße in Marienheide-Rodt ein. Die Einbrecher hebelten die Tür einer Halle auf, öffneten und durchwühlten im Gebäudeinneren Schränke und Schubladen und räumten Werkzeuge aus den Regalen. Die Kriminellen stahlen Arbeitsmaschinen wie Rüttelplatten, Stampfer, Trennschleifer, Motorsägen, einen Stemmhammer und diverses Akkuwerkzeug. Es entstand ein geschätzter Beuteschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261-8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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