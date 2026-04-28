Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Bild-Infos

Download

Bergneustadt (ots)

Am Montagmorgen (27. April) war ein 41-jähriger Wiehler mit seinem Hyundai auf der L173 in Richtung Meinerzhagen unterwegs. Gegen 7:30 Uhr kam es zum Zusammenstoß mit dem Seat eines 75-Jährigen aus Bergneustadt. Der Bergneustädter war von der Straße "Zur Feriensiedlung" auf die bevorrechtigte L173 abgebogen. Durch den Verkehrsunfall wurde der 75-Jährige leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Wiehler überstand den Zusammenstoß unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell