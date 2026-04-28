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POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

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Bergneustadt (ots)

Am Montagmorgen (27. April) war ein 41-jähriger Wiehler mit seinem Hyundai auf der L173 in Richtung Meinerzhagen unterwegs. Gegen 7:30 Uhr kam es zum Zusammenstoß mit dem Seat eines 75-Jährigen aus Bergneustadt. Der Bergneustädter war von der Straße "Zur Feriensiedlung" auf die bevorrechtigte L173 abgebogen. Durch den Verkehrsunfall wurde der 75-Jährige leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Wiehler überstand den Zusammenstoß unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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