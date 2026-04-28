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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte dringen in Kleingartenanlage ein

Radevormwald (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (26./27. April) durchtrennten Kriminelle das Vorhängeschloss am Eingangstor einer Kleingartenanlage in der Straße "Jung-Stilling-Weg" in Radevormwald. Auf dem Gelände brachen sie dann in vier Lauben ein, indem sie die Fenster einschlugen oder aufhebelten. In den Gartenlauben öffneten und durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Was genau gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261-8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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