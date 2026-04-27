Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verdächtiges Pulver entpuppt sich als Waschmittel

Waldbröl (ots)

Am Montagmorgen (27. April) fand eine Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit in Waldbröl gegen 8:10 Uhr beim Sichten der Post weißes Pulver in einem Briefumschlag, auf dem kein Absender verzeichnet war. Die alarmierte Polizei und die Feuerwehr räumten das Gebäude. Insgesamt 15 Mitarbeitende mussten ihre Büros verlassen. Nach Auswertung des Pulvers durch ein Analyseteam der Feuerwehr stellte sich heraus, dass es sich bei dem Stoff um ungefährliches Waschmittel gehandelt hat.

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