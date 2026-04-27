Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 21-jähriger Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt

Lindlar (ots)

Gegen 19 Uhr am 26. April (Sonntag) war ein 21-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf der Schwarzenbachstraße in Richtung der Lindlarer Innenstadt unterwegs. In einer Linkskurve kam der Zweiradfahrer nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit einem Zaunpfahl und kam schließlich auf einer Wiese zum Liegen. Der 21-jährige Lindlarer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mittels Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Ermittlungen ergaben, dass das Zweirad nicht zugelassen war und der Lindlarer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Den 21-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

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