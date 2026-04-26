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POL-GM: Lkw kippt beim Entladen um - Fahrer leicht verletzt

POL-GM: Lkw kippt beim Entladen um - Fahrer leicht verletzt
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Bergneustadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 24. April (Freitag, 13.50 Uhr) wurde der 51-jährige Fahrer eines Lastkraftwagens leicht verletzt. Der 51-jährige Bergneustädter wollte in der Straße "Niederrengse" Schotter abladen. Als der Bergneustädter mittels der hydraulischen Hebevorrichtung im Anhänger begann, den Schotter abzukippen, kippte der Lkw zur linken Seite. Der 51-Jährige befand sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Fahrersitz im Führerhaus und konnte sich nach dem Sturz mithilfe eines Anwohners aus dem Führerhaus befreien. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Eigentümer des Lkw kümmerte sich um die Bergung.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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