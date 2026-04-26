Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisierter Autofahrer kommt von der Straße ab

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Waldbröl (ots)

Ein 47-jähriger Autofahrer war am Freitagnachmittag (24. April) auf der "Rölefelder Straße" von Rölefeld kommend in Richtung Dickhausen unterwegs. Am Ausgang einer scharfen Rechtskurve kam der 47-jährige Reichshofer gegen 15:50 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Honda stürzte eine Böschung hinab, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Während der Unfallaufnahme konnten Polizisten bei dem 47-Jährigen Alkoholgeruch wahrnehmen, ein Atemalkoholvortest verlief positiv. Da der Reichshofer bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitt, wurde er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Der Honda wurde abgeschleppt.

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