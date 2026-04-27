Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Motorradfahrer rutscht in den Gegenverkehr
Radevormwald (ots)
Am Sonntag (26. April, 13:50 Uhr) kam es auf der Uelfe-Wuppertal-Straße zwischen Radevormwald und Önkfeld zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Motorradfahrer beteiligt waren. Ein 23-jähriger Zweiradfahrer aus Lüdenscheid war aus Richtung Önkfeld in Fahrtrichtung Radevormwald unterwegs. In einer Rechtskurve stürzte der 23-Jährige mit seiner Honda zu Boden und rutschte in die entgegenkommende Suzuki eines 27-jährigen Wuppertalers. Der 23-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht, der 27-Jährige schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
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