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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer rutscht in den Gegenverkehr

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Radevormwald (ots)

Am Sonntag (26. April, 13:50 Uhr) kam es auf der Uelfe-Wuppertal-Straße zwischen Radevormwald und Önkfeld zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Motorradfahrer beteiligt waren. Ein 23-jähriger Zweiradfahrer aus Lüdenscheid war aus Richtung Önkfeld in Fahrtrichtung Radevormwald unterwegs. In einer Rechtskurve stürzte der 23-Jährige mit seiner Honda zu Boden und rutschte in die entgegenkommende Suzuki eines 27-jährigen Wuppertalers. Der 23-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht, der 27-Jährige schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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