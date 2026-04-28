Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus
Radevormwald (ots)
Zwischen 11 Uhr am 25. April und 11 Uhr am 27. April (Montag) wollten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße einbrechen. Die Kriminellen versuchten, sowohl die Keller- als auch die Haustür aufzubrechen. Ohne Erfolg - beide Türen hielten dem Einbruchsversuch stand.
Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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