Rüsselsheim (ots) - Nach mehreren Farbschmierereien in der Zeit von Donnerstag (05.06.) bis Freitag (06.06.) hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die Hakenkreuze wurden an Geschäften in der Marktstraße, der Grabenstraße sowie in der Bahnhofstraße bemerkt und die Polizei alarmiert. Da die ...

mehr