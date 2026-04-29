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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rennradfahrer bei Alleinunfall schwerverletzt

Radevormwald (ots)

Am 28. April (Dienstag, 18:20 Uhr) kam es auf der Straße "Schmittensiepen" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24-Jähriger aus Ennepetal schwer verletzt wurde. Der 24-Jährige fuhr an letzter Position in einer Rennradgruppe, als er plötzlich zu Fall kam. Rettungskräfte brachten den verunfallten Radfahrer in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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