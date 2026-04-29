Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Rennradfahrer bei Alleinunfall schwerverletzt
Radevormwald (ots)
Am 28. April (Dienstag, 18:20 Uhr) kam es auf der Straße "Schmittensiepen" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24-Jähriger aus Ennepetal schwer verletzt wurde. Der 24-Jährige fuhr an letzter Position in einer Rennradgruppe, als er plötzlich zu Fall kam. Rettungskräfte brachten den verunfallten Radfahrer in ein Krankenhaus.
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