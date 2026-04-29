Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Alkoholisiert mit dem Pedelec unterwegs
Marienheide (ots)
Eine 34-jährige Pedelec-Fahrerin aus Marienheide war am Dienstagmittag (28. April) auf der Brucher Straße in Richtung Klosterstraße unterwegs. Gegen 13:10 Uhr verlor die Zweiradfahrerin die Kontrolle über ihr Pedelec, stürzte und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 34-Jährige alkoholisiert war. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde der 34-Jährigen auch eine Blutprobe entnommen.
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