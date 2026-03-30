Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: Explosion an Wohnhaus - Keine Verletzten - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Bonn (ots)

In der Nacht zu Montag (30.03.2026) kam es vor einem Reihenhaus an der Brucknerstraße in der Bonner Weststadt zu einer Explosion. Nach derzeitigem Sachstand wurde niemand verletzt. An der Hausfront des Reihenhauses entstand erheblicher Sachschaden.

Um 04:09 Uhr alarmierten Anwohner über Notruf Polizei und Feuerwehr und schilderten, dass es in der Brucknerstraße einen lauten Knall gegeben habe. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten daraufhin starke Beschädigungen an der Hausfront des Reihenhauses fest. Der Tatort wurde gesichert und abgesperrt, gleichzeitig wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Diese führten bislang nicht zur Feststellung von Tatverdächtigen.

Kriminalbeamte der Bonner Polizei übernahmen die Spurensicherung vor Ort und die weiteren Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und den Hintergründen dauern noch an. Die Ermittler bitten um Hinweise: Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Geschehen gemacht haben und hierzu noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an Poststelle.Bonn@polizei.nrw.de mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 in Verbindung zu setzen.

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