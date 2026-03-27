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Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim/Rheinbach: Kriminalpolizei ermittelt nach mehreren Betrugsdelikten - Vorsicht vor der Masche "Falsche Bankmitarbeiter"

Meckenheim/Rheinbach (ots)

In den vergangenen Tagen wurden bei der Bonner Polizei mehrere Betrugsdelikte in Rheinbach und Meckenheim angezeigt, bei denen sich die Täter wahrheitswidrig als Bankmitarbeiter ausgaben.

Dabei meldeten sich die Täter in vier Fällen zunächst per Telefon, gaben sich als Bankmitarbeiter aus und täuschten vor, dass es auf dem Konto der Angerufenen Probleme mit einer hohen Zahlungsaufforderung beziehungsweise einer unberechtigten Geldabbuchung gebe.

In diesem Zusammenhang kündigten die Anrufer einen Mitarbeiter an, der die zum Konto gehörenden EC-Karten und Kreditkarten zur weiteren Überprüfung beziehungsweise Sperrung vor Ort abholen müsse. Hierbei erfragten die Täter auch Angaben zur PIN. Im weiteren Verlauf holten die "falschen Bankmitarbeiter" die EC- und Kreditkarten der Angerufenen ab. In bislang zwei Fällen setzten die Betrüger die erbeuteten Karten auch für Geldabhebungen ein.

Das Kriminalkommissariat 24 der Bonner Polizei ermittelt in den Fällen wegen Betruges und warnt erneut vor der Masche der "falschen Bankmitarbeiter".

Die Polizei rät:

   - Betrüger versuchen mit verschiedenen Maschen an Geld und 
     Wertsachen zu kommen. Seien Sie   misstrauisch bei allen Anrufen
     - gesundes Misstrauen ist nicht unhöflich.
   - Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren finanziellen 
     Verhältnissen. Geben Sie keine Informationen zu ihren Bankdaten,
     Zugangsdaten oder Passwörtern heraus.
   - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Beenden Sie
     das Telefonat: Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die 
     entsprechende Taste am Telefon. Informieren Sie sofort die 
     Polizei über 110, indem Sie nach dem Auflegen selbst den Notruf 
     wählen.
   - Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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