Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Pützchen: 94-jähriger Autofahrer und 90-jährige Beifahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Bonn (ots)

Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall am Donnerstag (26.03.2026) in Bonn-Pützchen wurden ein 94-jähriger Autofahrer und seine 90-jährige Beifahrerin schwer verletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verlor der Senior auf der Rottlandstraße zur Unfallzeit gegen 11:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Baum. Durch die Kollision verletzten sich die beiden Insassen schwer. Die Verletzten wurden nach Erstversorgung am Unfallort in Krankenhäuser gebracht. Die 90-jährige Beifahrerin schwebt nach Auskunft der Ärzte in Lebensgefahr.

Bei der Unfallaufnahme kam auch ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam der Kölner Polizei zum Einsatz. Das Verkehrskommissariat 1 der der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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