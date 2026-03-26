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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht in Hermannsburg

Hermannsburg (ots)

Am Mittwoch, 11.03.2026, ist es in der Straße "Heidberg" in Hermannsburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein unbekanntes Fahrzeug zwischen 13 Uhr und 21:30 vermutlich im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten blauen VW Passat. Dabei wurde der Außenspiegel des Passats beschädigt, die Schadenshöhe beträgt zirka 500 Euro. Der Fahrer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Hermannsburg unter der Telefonnummer 05052-913310 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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