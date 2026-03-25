Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Brände in Bergen

Bergen (ots)

Gestern Abend ist es in Bergen zu zwei Bränden gekommen. Gegen 22:30 Uhr meldete ein Anwohner einen Brand auf einer freien Grünfläche in der Celler Straße in Bergen. Die eingesetzten Kräfte stellten fest, dass auf dem unbebauten Grundstück auf einer Fläche von zirka 100qm Gras und Strauchwerk brannten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Rund eine Stunde später, gegen 23:20 Uhr, wurde den Einsatzkräften dann ein brennender PKW in der Seymourstraße in Bergen gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand, das Fahrzeug wurde durch den Brand komplett zerstört, der Schaden liegt bei zirka 2.500 Euro. Durch den Ruß wurde eine Garage leicht beschädigt, hier beträgt der Schaden zirka 500 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei nun wegen Brandstiftung.

Wer im Zusammenhang mit den beiden Bränden verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051 6064-0 in Verbindung zu setzen.

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