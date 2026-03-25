PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Abschließendes Update im Vermisstenfall Sonya S.

Celle (ots)

Im Zusammenhang mit der bis gestern vermissten Sonya S. aus Lachendorf kann nun abschließend gesichert mitgeteilt werden, dass sie polizeilich außerhalb von Celle angetroffen wurde. Wie bereits gestern berichtet, ist das Wohlergehen der 24-Jährigen sichergestellt. Aus Respekt vor ihrer Privatsphäre und der persönlichen Situation bitten wir darum, von Spekulationen über die Gründe ihres Verschwindens abzusehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 08:49

    POL-CE: Zwei Brände in Bergen

    Bergen (ots) - Gestern Abend ist es in Bergen zu zwei Bränden gekommen. Gegen 22:30 Uhr meldete ein Anwohner einen Brand auf einer freien Grünfläche in der Celler Straße in Bergen. Die eingesetzten Kräfte stellten fest, dass auf dem unbebauten Grundstück auf einer Fläche von zirka 100qm Gras und Strauchwerk brannten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Rund eine Stunde später, gegen 23:20 Uhr, wurde den Einsatzkräften dann ein ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 08:21

    POL-CE: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

    Lachtehausen (ots) - Gestern Nachmittag ist es auf der L 282 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Renault gegen 14:50 Uhr die L 282 aus Lachendorf kommend in Richtung Celle. Vermutlich bei dem Versuch, einen vor ihm fahrenden LKW zu überholen, geriet der Renault-Fahrer in Höhe Lachtehausen in den Gegenverkehr und ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 13:30

    POL-CE: Update im Fall der vermissten Sonya S. aus Lachendorf

    Celle (ots) - Im Zusammenhang mit der seit dem vergangenen Wochenende vermissten Sonya S. aus Lachendorf haben sich im Zuge der Ermittlungen keinerlei Hinweise auf eine Straftat ergeben. Die Polizei Celle geht ebenfalls nicht davon aus, dass sich die vermisste 24-Jährige in einer Gefahrenlage befindet. Die bisherigen Ermittlungen deuten eher darauf hin, dass Sonya S. wohlauf ist und sich derzeit selbstbestimmt außerhalb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren