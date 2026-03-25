POL-CE: Abschließendes Update im Vermisstenfall Sonya S.
Celle (ots)
Im Zusammenhang mit der bis gestern vermissten Sonya S. aus Lachendorf kann nun abschließend gesichert mitgeteilt werden, dass sie polizeilich außerhalb von Celle angetroffen wurde. Wie bereits gestern berichtet, ist das Wohlergehen der 24-Jährigen sichergestellt. Aus Respekt vor ihrer Privatsphäre und der persönlichen Situation bitten wir darum, von Spekulationen über die Gründe ihres Verschwindens abzusehen.
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Ulrike Trumtrar
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