POL-CE: Abschließendes Update im Vermisstenfall Sonya S.

Bergen (ots) - Gestern Abend ist es in Bergen zu zwei Bränden gekommen. Gegen 22:30 Uhr meldete ein Anwohner einen Brand auf einer freien Grünfläche in der Celler Straße in Bergen. Die eingesetzten Kräfte stellten fest, dass auf dem unbebauten Grundstück auf einer Fläche von zirka 100qm Gras und Strauchwerk brannten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Rund eine Stunde später, gegen 23:20 Uhr, wurde den Einsatzkräften dann ein ...

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