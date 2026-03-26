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Polizei Bonn

POL-BN: Staatsschutz ermittelt nach Körperverletzungsdelikt

Troisdorf (ots)

In der Troisdorfer Innenstadt wurde am Freitagabend (20.03.2026) ein Jugendlicher von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen saß der 17-jährige Geschädigte zur Tatzeit zwischen 20:30 Uhr und 21:00 Uhr auf einer Bank in der Straße Am Bürgerhaus (vor dem Eingang der Galerie Troisdorf, auch als "Sitzbänke am dicken Baum" bekannt), als er von zwei unbekannten Jugendlichen angesprochen wurde. Die Tatverdächtigen fragten ihn, ob er der Antifa angehöre. Dabei wurde er unvermittelt von einem der beiden mit dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen, wodurch er am Auge verletzt wurde. Die beiden Tatverdächtigen seien dann zu Fuß in Richtung des Troisdorfer Bahnhofs geflüchtet. Sie sollen sich untereinander in einer osteuropäischen Sprache unterhalten haben und können bislang wie folgend beschrieben werden:

Erste Person: Etwa 1,75-1,85 m groß - ca. 17-20 Jahre alt - bekleidet mit roter Adidas-Jacke mit weißen Streifen und dunkler Jogginghose - leichter Bartwuchs im Gesicht - dunkelblonde oder braune Haare, äußerst kurz rasiert.

Zweite Person: Etwa 1,60 m groß - ca. 16-18 Jahre alt - Zahnspange - helle Stimme - kurz rasierte Haare - dunkle Kleidung.

Die Kriminalinspektion Staatsschutz der Bonner Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Wer zur Tatzeit am Freitagabend Zeuge des Vorfalls geworden ist oder Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an Poststelle.Bonn@polizei.nrw.de mit dem Staatsschutz der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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