POL-BN: Terminhinweis: Kriminalpolizei berät vor Ort - Polizei-Mobil am 2. April 2026 in Bad Honnef
Bonn (ots)
Terminhinweis: Kriminalpolizei berät vor Ort - Polizei-Mobil am 2. April 2026 in Bad Honnef
Am Donnerstag, dem 02.04.2026, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort nach Bad Honnef ein.
Das Polizei-Mobil steht von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr am Dreieck in der Fußgängerzone und bietet die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Themen wie z.B. Einbruchsschutz und Kriminalität zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren sowie weiteren Anliegen zu informieren.
Die Beraterinnen und Berater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz stehen gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung. Es ist eine gute Gelegenheit, sich direkt vor Ort beraten zu lassen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
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