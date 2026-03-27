Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Polizeieinsatz wegen verdächtigem Rucksack

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei wurde am Donnerstagabend (26.03.2026) gegen 19:30 Uhr zur Bonner Oper gerufen. Dort war dem Sicherheitsdienst ein verdächtiger Rucksack aufgefallen, der an einer Notausgangstüre in der Nähe des Haupteingangs abgestellt worden war.

Der Bereich wurde daraufhin von polizeilichen Einsatzkräften weiträumig abgesperrt und die Oper gegen 21:00 Uhr geräumt. Mehrere Hundert Gäste konnten das Gebäude dabei über andere Ausgänge verlassen. Am späten Abend konnten hinzugezogene Spezialisten des Landeskriminalamtes den Inhalt des Rucksacks schließlich als ungefährlich einstufen.

Die Sperrungen wurden gegen 23:50 Uhr aufgehoben. Hinweise zum Eigentümer des Rucksacks ergaben sich bislang nicht.

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