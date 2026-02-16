Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Hameln (ots)

Am Donnerstag (06.02.2026) kam es in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr in Hameln, Werkstraße 17, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Ein schwarzer Pkw der Marke Nissan wurde dabei an der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Der oder die bislang unbekannte Fahrzeugführer/-in entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder zur verantwortlichen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533/40831-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell