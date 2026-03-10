POL-PDTR: Spielend Verkehrsregeln lernen - "Tabaluga-Mobil" erstmalig im Einsatz

Polizeidirektion Trier

Spielend Verkehrsregeln lernen - "Tabaluga-Mobil" erstmalig im Einsatz

VG Birkenfeld / VG Baumholder

Das Tabaluga-Mobil der Kreisverwaltung Birkenfeld wurde in den vergangenen Tagen in den ersten Kindertagesstätten im Landkreis Birkenfeld eingesetzt und somit seiner zweckmäßigen Bestimmung zugeführt. Bei dem Tabaluga-Mobil handelt es sich um einen Anhänger. Er beinhaltet eine Vielzahl von Utensilien zur spielerischen Verkehrserziehung. Darin sind u.a. sogenannte Balanceboards, Springseile, Laufräder und Tretroller, aber auch weitere Geschicklichkeitsspiele zur Förderung von Koordination und Konzentration sowie Fahrradhelme, Verkehrszeichen, Ampeln, eine Hell-Dunkel-Box und weitere Lernmaterialien enthalten. Damit wird das Erlernen von Verkehrsregeln für Kinder spielend leichtgemacht. Den Kindertagesstätten und Grundschulen im Landkreis Birkenfeld steht ab sofort die Möglichkeit zur Verfügung, das Mobil für Zwecke der (frühkindlichen) Verkehrserziehung sowie für Veranstaltungen auszuleihen. Die Koordination wird durch die Jugendverkehrsschule der Polizei Birkenfeld übernommen, wo der Anhänger stationiert ist. Nachdem das Tabaluga-Mobil Mitte Februar in der KiTa Rückweiler (VG Baumholder) seine "Premiere feierte", wurde der Anhänger im Anschluss auch in der Evangelischen KiTa "Am Kirchplatz" in Birkenfeld eingesetzt. Alle teilnehmenden Kinder hatten großen Spaß bei den durchgeführten Übungen und waren sichtlich stolz, ihre ersten Erfahrungen im Bereich der Verkehrserziehung zu sammeln. Auch die verantwortlichen Erzieherinnen und Erzieher begleiteten dieses einzigartige Projekt mit hoher Motivation und zeigten sich begeistert von der Vielzahl an Möglichkeiten, das Thema Verkehrserziehung in die bestehenden Erziehungsmethoden miteinzubinden. Begleitet wurden die Verkehrserziehungstage von den örtlich zuständigen Verkehrssicherheitsberatern, PK Marius Gedratis (PI Baumholder) und PHK Markus Bolle (PI Birkenfeld).

