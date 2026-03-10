Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Trier für das Jahr 2025 Rückgang der Fallzahlen

Trier (ots)

1. Vorbemerkung

Auch im Jahr 2025 wurde das Straftatenaufkommen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Trier beobachtet und bewertet - mit einem erfreulichen Trend: Die Fallzahlen gehen in einigen Bereichen zurück. Im Folgenden werden diese Entwicklungen skizziert, wobei einzelne Deliktfelder betrachtet und Erklärungsansätze für die Entwicklungen dargestellt werden.

2. Überblick zur Kriminalitätsentwicklung

2.1. Entwicklung der Fallzahlen

Die Zahl der erfassten Fälle bei der Polizeiinspektion Trier hat mit einer Gesamtzahl von 12.343 Straftaten im Jahr 2025 wie bereits im vergangenen Jahr erneut eine rückläufige Tendenz. Es ist ein Rückgang von 1.329 Straftaten (9,72 %) im Vergleich zum Jahr 2024 (13.672 Fälle) festzustellen. Dieser Entwicklung liegen zwei Faktoren zugrunde: Einerseits ist 2024 mit der Legalisierung von Cannabis das Aufkommen von Straftaten des BtMG deutlich reduziert worden, zum anderen ist mit der Einführung der Zentralen Anzeigenbearbeitung bei der Kriminaldirektion Trier eine Verschiebung der Zuständigkeiten erfolgt, sodass statistisch Fälle aus der Onlinewache nun vermehrt direkt bei der Kriminaldirektion bearbeitet werden. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass ein nicht zu vernachlässigender Faktor dafür, dass Straftaten überhaupt der Polizei zur Kenntnis gelangen, der immer stärker werdende Gebrauch der Onlinewache ist. Sie stellt ein einfaches und probates Instrument für den Bürger dar, schnell und unkompliziert Sachverhalte mitzuteilen. Im Folgenden werden Erklärungsansätze zu ausgewählten Deliktsfeldern aufgezeigt.

2.2. Aufteilung der Straftaten nach ausgesuchten Fallgruppen

Im Jahr 2025 wurden insgesamt 1.920 Fälle von Rohheitsdelikten und Straftaten gegen die persönliche Freiheit in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst, was ein Rückgang um 117 Fälle (oder 5,74 %) gegenüber dem Vorjahr entspricht. In der Untergruppe der einfachen Körperverletzungsdelikte, welche in die Zuständigkeit der hiesigen Polizeiinspektion Trier fallen, fiel die Fallzahl von 1367 im Jahr 2024 um 7,32 % genau um 100 Fälle auf 1267. Bei den gefährlichen Körperverletzungen hingegen stieg die Fallanzahl nach rückläufiger Entwicklung in den beiden Vorjahren geringfügig von 315 (2024) auf 320 (2025) erfasste Straftaten (+5 oder 1,59 %). Es ist somit bei den einfachen Körperverletzungen ein Rückgang zu beobachten, während die "qualifizierten" Körperverletzungen gering stiegen. Im Bereich der Fallgruppe Diebstähle ohne erschwerende Umstände konnte gegenüber dem Vorjahr (2024: 2675 Fälle) ein Rückgang in 2025 um 230 Fälle auf 2445 Fälle verzeichnet werden, was einer Reduktion von 8,60 % entspricht. Einen großen Anteil aller Diebstahlsdelikte ist über die Gruppe der Ladendiebstähle zu erklären. Die Gesamtanzahl der Delikte des einfachen Diebstahls in Einzelhandelsgeschäften ist entgegen der Vorjahre im Jahr 2025 ebenfalls gefallen (1029 Fälle im Jahr 2024 gegenüber 913 Fällen im Jahr 2025). Hier dürften sich die zunehmenden Sicherungsmaßnahmen in den Ladengeschäften positiv auf die Fallzahlen auswirken. Exemplarisch werden hier darüber hinaus Sachbeschädigungen beleuchtet. Die Deliktszahlen sind - wie im Vorjahr- erneut gefallen, von 1080 Sachbeschädigungen im Jahr 2024 auf nunmehr 970 Fälle um 10,19 % gefallen. Auch Sachbeschädigungen an KFZ sind mit 408 Fällen im Jahr 2024 um 20,59 % auf 324 Fälle im Jahr 2025 gefallen. In dem Bereich der Sachbeschädigungen waren entgegen des Vorjahres keine Seriendelikte erkennbar, die Ermittlung von Tatverdächtigen ist jedoch weiterhin erschwert.

2.3. Tatverdächtige

Es konnten 2025 insgesamt 6.489 Tatverdächtige ermittelt werden. Im Vergleich zum Jahr 2024 mit 7377 ermittelten Tatverdächtigen bedeutet dies zwar einen Rückgang um 888 ermittelter Tatverdächtigen, was aber mit dem Rückgang der Fallzahlen im Gesamten korrespondiert.

2.4. Aufklärungsquote (AQ)

Die Aufklärungsquote verbleibt auf konstant hohem Niveau. Im Jahr 2025 konnte eine Aufklärungsquote von 70,8 % erreicht werden, was einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Aufklärungsquote betrug im Jahr 2024 71,2 %. Auch wenn die Quote geringfügig zurückgegangen ist, ist die weiterhin hohe Zahl auch als Ergebnis einer engagierten und professionellen Arbeit der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Polizeiinspektion Trier anzusehen. Hierbei ist zu erwähnen, dass oftmals Hinweise aus der Bevölkerung dazu beitragen, Straftaten aufzuklären. Diese Bereitschaft zur Unterstützung der Polizei trägt maßgeblich dazu bei, Polizeiarbeit erfolgreich durchführen zu können.

