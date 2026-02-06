Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Gelände eines Autohauses - schwarzen Skoda Superb gestreift und geflüchtet - rund 15.000 Euro Schaden (05.02.2026)

Aach (ots)

Rund 15.000 Euro Schaden hat ein unbekannter Autofahrer bei einer Unfallflucht auf dem Gelände eines Autohauses in der Singener Straße am Donnerstagvormittag hinterlassen. Im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 12 Uhr streifte er den im Bereich der Einfahrt zur Tankstelle abgestellten schwarzen Skoda Superb am rechtsseitigen Fahrzeugheck. Ohne den Unfall anschließend anzuzeigen und sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0 entgegen.

