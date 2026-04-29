Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrskontrolle endet für Autofahrer im Gefängnis

Bergneustadt (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung wurde gegen 18:30 Uhr am 28. April (Dienstag) auf einen Hyundai älteren Baujahrs aufmerksam, welcher auf der Straße "Am Pochwerk" in Reichshof unterwegs war. An dem Hyundai waren zwei verschiedene Kennzeichen angebracht - eines aus Gummersbach und eines aus Düsseldorf. Das Auto konnte dann auf der Kölner Straße gestoppt und kontrolliert werden. Bei der Überprüfung stellte sich zum einen heraus, dass keines der Kennzeichen auf den Hyundai zugelassen war und zum anderen, dass beide Kennzeichen gestohlen worden waren. Der Fahrer, ein 28-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Weiterhin konnten die Polizisten feststellen, dass der 28-Jährige mittels drei Haftbefehlen gesucht wurde. Nachdem dem Autofahrer eine Blutprobe entnommen worden war, ging es für ihn auf direktem Weg in die Justizvollzugsanstalt.

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