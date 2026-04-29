PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrskontrolle endet für Autofahrer im Gefängnis

Bergneustadt (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung wurde gegen 18:30 Uhr am 28. April (Dienstag) auf einen Hyundai älteren Baujahrs aufmerksam, welcher auf der Straße "Am Pochwerk" in Reichshof unterwegs war. An dem Hyundai waren zwei verschiedene Kennzeichen angebracht - eines aus Gummersbach und eines aus Düsseldorf. Das Auto konnte dann auf der Kölner Straße gestoppt und kontrolliert werden. Bei der Überprüfung stellte sich zum einen heraus, dass keines der Kennzeichen auf den Hyundai zugelassen war und zum anderen, dass beide Kennzeichen gestohlen worden waren. Der Fahrer, ein 28-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Weiterhin konnten die Polizisten feststellen, dass der 28-Jährige mittels drei Haftbefehlen gesucht wurde. Nachdem dem Autofahrer eine Blutprobe entnommen worden war, ging es für ihn auf direktem Weg in die Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 11:00

    POL-GM: Hausbewohner ertappt Einbrecher - 28-Jähriger festgenommen

    Engelskirchen (ots) - Ein 28-jähriger Reichshofer ist am vergangenen Dienstag (28. April) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Scheffert" in Ründeroth eingebrochen. Der 28-Jährige hebelte gegen 15:50 Uhr die Garagentür auf und betrat zunächst das Untergeschoss des Wohnhauses. Dort hebelte er eine weitere Tür auf, gelangte in das Erdgeschoss und bewegte sich ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 11:00

    POL-GM: Einbruch in Firma

    Marienheide (ots) - Unbekannte drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag (27./28. April) auf das Gelände einer Firma für Garten- und Landschaftsbau in der Raiffeisenstraße in Marienheide-Rodt ein. Die Einbrecher hebelten die Tür einer Halle auf, öffneten und durchwühlten im Gebäudeinneren Schränke und Schubladen und räumten Werkzeuge aus den Regalen. Die Kriminellen stahlen Arbeitsmaschinen wie Rüttelplatten, Stampfer, Trennschleifer, Motorsägen, einen ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 11:00

    POL-GM: Rennradfahrer bei Alleinunfall schwerverletzt

    Radevormwald (ots) - Am 28. April (Dienstag, 18:20 Uhr) kam es auf der Straße "Schmittensiepen" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24-Jähriger aus Ennepetal schwer verletzt wurde. Der 24-Jährige fuhr an letzter Position in einer Rennradgruppe, als er plötzlich zu Fall kam. Rettungskräfte brachten den verunfallten Radfahrer in ein Krankenhaus. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren