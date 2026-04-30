Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: E-Scooter gestohlen

Hückeswagen (ots)

Am 29. April (Mittwoch) stahlen Unbekannte in der Goethestraße einen E-Scooter. Ein 15-Jähriger aus Hückeswagen hatte seinen E-Scooter gegen 18 Uhr am dorti-gen Spielplatz abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Als der 15-Jährige um 18:45 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, war der E-Scooter verschwunden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen grauen E-Scooter des Herstellers "Xiaomi" mit dem Versicherungskennzeichen "823OEC".

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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