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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: E-Scooter gestohlen

Hückeswagen (ots)

Am 29. April (Mittwoch) stahlen Unbekannte in der Goethestraße einen E-Scooter. Ein 15-Jähriger aus Hückeswagen hatte seinen E-Scooter gegen 18 Uhr am dorti-gen Spielplatz abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Als der 15-Jährige um 18:45 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, war der E-Scooter verschwunden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen grauen E-Scooter des Herstellers "Xiaomi" mit dem Versicherungskennzeichen "823OEC".

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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