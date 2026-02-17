Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht auf REWE-Parkplatz/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Montag, 16.02.2026, gegen 15.30 Uhr wartete der 36-jährige Fahrer eines PKW Nissan mit seinem Fahrzeug verkehrsbedingt an der Ausfahrt des REWE-Parkplatzes am Etzelweg. Zu diesem Zeitpunkt parkte auf seiner Beifahrerseite ein gelber Peugeot rückwärts aus einer dortigen Parkbucht aus und stieß leicht gegen die hintere Beifahrertür des Nissan, wobei Sachschaden entstand. Der Peugeot soll von einer Frau geführt worden sein, das Kennzeichen wurde offensichtlich falsch abgelesen. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt vom Unfallort. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführerin machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell