Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisiert mit Motorrad gestürzt

Bergneustadt (ots)

Am Samstag (2. Mai) fuhr ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Bergneustadt auf der Marktstraße aus Richtung Talstraße kommend in Richtung "Am Räschen". Gegen 1:20 Uhr kam er unweit der Einmündung "Am Grafweg" von der Straße ab und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und kam mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus. Da er unter Alkoholeinfluss stand, musste er dort auch direkt eine Blutprobe abgeben. Zudem hatte er keinen Führerschein und die an der Yamaha angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zu dem Fahrzeug.

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