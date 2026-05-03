Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Hückeswagen (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Hückeswagen wurde am Samstagmorgen (2. Mai) eine Person leicht verletzt. Ein 58-Jähriger aus Kierspe war gegen 9 Uhr mit seinem Ford auf der Peterstraße von Wipperfürth in Richtung Hückeswagen unterwegs. Unweit der Einmündung Brüder-Grimm-Straße fuhr er auf den Opel eines 40-jährigen Bergneustädters auf, der verkehrsbedingt warten musste. Durch den Aufprall wurde der Opel im Anschluss gegen den Ford eines 43-jährigen Hückeswageners geschoben, der vor dem Opel des 40-Jährigen stand. Die 38-jährige Beifahrerin des Bergneustädters kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

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